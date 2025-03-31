Снижение температуры ожидается в западных областях страны.

В понедельник, 31 марта, погода в Украине будет мокрой. Во многих областях на западе и левобережье пройдут дожди. Также с запада в нашу страну начнет заходить более холодный воздух. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +14°.

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +6°, днем +10°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +11°, дождь.

В Ривне сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +12°.

В Тернополе31 марта ночью будет +6°, днем +12°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +7°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +13°.

В Виннице сегодня будет +5°...+13°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +6°, днем +13°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+13°, пасмурно, дождь.

В Черкассах сегодня будет ночью +7°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +8°...+13°.

В Одессе 31 марта - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +13°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +6°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +17°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +7°, а днем +14°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, дождь, температура ночью +8°, днем +11°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +12°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +8°...+15°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +8°, днем +13°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, ливень, температура ночью +8°, днем +12°.

31 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

31 марта - память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

Если в этот день зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым.

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