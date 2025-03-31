В понедельник, 31 марта, погода в Украине будет мокрой. Во многих областях на западе и левобережье пройдут дожди. Также с запада в нашу страну начнет заходить более холодный воздух. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +14°.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +6°, днем +10°, дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +11°, дождь.
- В Ривне сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +12°.
- В Тернополе31 марта ночью будет +6°, днем +12°, пасмурно, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +11°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°, дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +7°, днем +11°, пасмурно, дождь.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +13°.
- В Виннице сегодня будет +5°...+13°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник ночью будет +6°, днем +13°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+13°, пасмурно, дождь.
- В Черкассах сегодня будет ночью +7°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +16°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +8°...+13°.
- В Одессе 31 марта - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +13°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +6°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.
- В Запорожье температура ночью +10°, днем +17°, небольшая облачность, дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +7°, а днем +14°, небольшая облачность, дождь.
- В Харькове - пасмурно, дождь, температура ночью +8°, днем +11°.
- В Днепре температура ночью будет +9°, днем +12°, небольшая облачность, дождь.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +8°...+15°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +8°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, ливень, температура ночью +8°, днем +12°.
31 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды
31 марта - память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
Если в этот день зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым.
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