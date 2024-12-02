В столице ожидается небольшой "минус".

В Киеве 3 декабря ожидается небольшое снижение температуры. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью будет около "нуля", а днем столбики термометров покажут -1°...-2°. День будет пасмурный, небо покроют облака, однако осадков не ожидается.

Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, 752-754 миллиметра ртутного столба.

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Погода 3 декабря - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +3°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -2°, днем +2°.

В Тернополе 3 декабря ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -3°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +4°, пасмурно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -2°...+2°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет -2°, днем 0°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...0°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью -2°, днем -1°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем -1°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -3°...-2°.

В Одессе 3 декабря - пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.

В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -2°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +1°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем -1°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -3°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, -2°...+5°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°.

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