13 марта в Украине будет много осадков.

13 марта в Украине ожидается влажная погода. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Среда в Украине ожидается с дождем и мокрым снегом", - сказала она. Только днем в северной части атмосфера ограничится просто плотной облачностью, добавила синоптик.

Ночью в Украине ожидаются небольшие "минусы", только на юге и западе будет +2...+5 градусов. Днем 13 марта в Украине предполагается +2...+7 градусов, на Закарпатье до +10, а в Крыму воздух прогреется до +15 градусов.

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Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве завтра будет облачно. Кое-где, по словам Наталки Диденко, есть вероятность небольших осадков в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью около нуля, а днем столбики термометров в столице покажут +3...+5 градусов.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

В ближайшие дни в Украине сохранится неустойчивая погода с периодическими осадками. Но уже ориентировочно после 16 марта ожидается существенное повышение температуры по всей стране. Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что к нам придет теплый воздух с Балканского полуострова и Средиземного моря.

Морозов не будет уже даже ночью, а днем воздух будет прогреваться до весенних +10...+15°С. На юге Украины и на Закарпатье ожидается вообще до +16...+18°С.

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