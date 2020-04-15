Завтра в Украине потеплеет, местами температура поднимется до +20° (видеопрогноз)
По всей стране завтра без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, 16 апреля в Украине без осадков, температура до +20°.
Синоптики предупреждают о сильном ветре и заморозках в Украине
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +5°, днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +18°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +20°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +18°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +4°, днем до +20°.
Согласно народному прогнозу, 16 апреля - день Никиты-водопола. В старину говорили: "Если на Николая лед не пошел, то лов рыбы будет плохим".
Прогноз погоды в Украине на среду, утро 15 апреля
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Погода в Украине
- Винница+8°... +4°
- Днепр+10°... +2°
- Донецк+11°... 0°
- Житомир+9°... +5°
- Запорожье+11°... +2°
- Ивано-Франковск+12°... +5°
- Киев+8°... +4°
- Кировоград+10°... +2°
- Луганск+10°... +3°
- Луцк+8°... +4°
- Львов+9°... +2°
- Николаев+16°... +4°
- Одесса+16°... +6°
- Полтава+10°... +3°
- Ровно+8°... +4°
- Симферополь+10°... +2°
- Сумы+8°... +1°
- Тернополь+9°... +3°
- Харьков+10°... +3°
- Херсон+15°... +3°
- Хмельницкий+8°... +5°
- Черкассы+9°... +3°
- Чернигов+7°... +3°
- Черновцы+11°... +6°
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:0 °
Влажность:49 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.8 м/с
Вероятность осадков:27 %
Восход:06:32
Закат19:47
Видимость:13 км
Фаза луны:
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