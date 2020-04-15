Завтра в Украине потеплеет, местами температура поднимется до +20° (видеопрогноз)

По всей стране завтра без осадков.

В Украине завтра потеплеет / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 апреля в Украине без осадков, температура до +20°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +5°, днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +18°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +20°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +18°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +4°, днем до +20°.

Согласно народному прогнозу, 16 апреля - день Никиты-водопола. В старину говорили: "Если на Николая лед не пошел, то лов рыбы будет плохим".

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