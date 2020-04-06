В Украине сегодня без осадков, температура до +16° (карта)

08:00, 6 апреля 2020
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В Украине сегодня будет тепло.

В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 6 апреля, в Украине без осадков, температура до +16°.

В Украину идет потепление до +22 градусов: появился прогноз погоды на следующую неделю

На востоке без осадков, температура до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +15°.

На западе Украины без осадков. Температура до +16°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +15°. В центре без осадков, температура до +16°.

Прогноз на 6 апреля / УНИАН
Прогноз на 6 апреля / УНИАН

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Теги: #погода
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