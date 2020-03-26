Снег и похолодание: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца марта

15:33, 26 марта 2020
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31 марта в Украине похолодает.

В Конце марта в Украине похолодает / Фото УНИАН
В Конце марта в Украине похолодает / Фото УНИАН

В конце марта 2020 года в Украину придет похолодание. 

Сегодня в Украине будет солнечно, температура до +15° (карта)

Об этом "Фактам" рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык. 

"31 марта ожидается снижение температуры. Снова увидим лед на лужах, возможны также снег, порывы ветра. Но это похолодание будет непродолжительным",- сообщил он.

Народный синоптик Владимир Деркач также прогнозирует, конец марта принесет в Украину похолодание.

"Третья декада марта, несмотря на похолодание, покажет, что весна уже не отступит. Возможны небольшие осадки", - рассказал он.

Народный синоптик также поделился прогнозом погоды на апрель.

"В начале апреля будет прохладная погода, пройдут небольшие дожди. В середине первой декады показатели температуры начнут расти. После 10 апреля потепление продолжится - с небольшими перерывами на несколько дней, по ночам возможны заморозки. Небольшое потепление придет перед Пасхой, но будет ветрено. Осадки на протяжении этого периода будут незначительными. А вот третья декада апреля принесет больше осадков. Значительного повышения температуры придется подождать", - сообщил Деркач.

Напомним, до конца текущей недели по всей Украине ожидается теплая погода.

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Теги: #снег#погода#похолодание
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