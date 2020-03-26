Снег и похолодание: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца марта
31 марта в Украине похолодает.
В конце марта 2020 года в Украину придет похолодание.
Сегодня в Украине будет солнечно, температура до +15° (карта)
Об этом "Фактам" рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык.
"31 марта ожидается снижение температуры. Снова увидим лед на лужах, возможны также снег, порывы ветра. Но это похолодание будет непродолжительным",- сообщил он.
Народный синоптик Владимир Деркач также прогнозирует, конец марта принесет в Украину похолодание.
"Третья декада марта, несмотря на похолодание, покажет, что весна уже не отступит. Возможны небольшие осадки", - рассказал он.
Народный синоптик также поделился прогнозом погоды на апрель.
"В начале апреля будет прохладная погода, пройдут небольшие дожди. В середине первой декады показатели температуры начнут расти. После 10 апреля потепление продолжится - с небольшими перерывами на несколько дней, по ночам возможны заморозки. Небольшое потепление придет перед Пасхой, но будет ветрено. Осадки на протяжении этого периода будут незначительными. А вот третья декада апреля принесет больше осадков. Значительного повышения температуры придется подождать", - сообщил Деркач.
Напомним, до конца текущей недели по всей Украине ожидается теплая погода.
- Винница+11°... -2°
- Днепр+12°... +1°
- Донецк+13°... +2°
- Житомир+11°... -3°
- Запорожье+14°... +3°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+11°... -1°
- Кировоград+12°... +1°
- Луганск+13°... -1°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+11°... -1°
- Николаев+15°... +2°
- Одесса+13°... +3°
- Полтава+12°... +1°
- Ровно+10°... -2°
- Симферополь+11°... +3°
- Сумы+12°... -1°
- Тернополь+10°... -3°
- Харьков+13°... -1°
- Херсон+14°... +3°
- Хмельницкий+12°... -2°
- Черкассы+11°... +1°
- Чернигов+11°... -2°
- Черновцы+11°... -2°