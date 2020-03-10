Погода на завтра: всю Украину накроют дожди, температура до +17° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 марта, в Украине пройдут дожди.
Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)
Погода на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +15°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +5°, днем до +17°.
На западе Украины ливни. Температура ночью до +2°, днем до +12°.
В северных областях пройдут дождь Температура ночью до +3°, днем до +11°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +2°, днем до +14°.
Согласно народному прогнозу, 11 марта куры роют снег к потеплению, а скрип дверей и петель - к ненастной погоде.
Прогноз погоды в Украине на среду, 11 марта
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Погода в Украине
- Винница+8°... 0°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+19°... +5°
- Житомир+8°... 0°
- Запорожье+23°... +8°
- Ивано-Франковск+10°... +1°
- Киев+8°... +1°
- Кировоград+16°... +5°
- Луганск+17°... +6°
- Луцк+9°... +2°
- Львов+9°... +2°
- Николаев+20°... +8°
- Одесса+17°... +7°
- Полтава+17°... +6°
- Ровно+9°... +1°
- Симферополь+20°... +8°
- Сумы+14°... +4°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+20°... +5°
- Херсон+20°... +6°
- Хмельницкий+9°... 0°
- Черкассы+12°... +6°
- Чернигов+11°... +1°
- Черновцы+12°... +2°
Виргиния, США
+15°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+15 °
Влажность:65 %
Давление:761 мм
Ветер: 9.3 м/с
Вероятность осадков:48 %
Восход:07:27
Закат19:12
Видимость:16 км
Фаза луны:
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