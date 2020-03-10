Погода на завтра: всю Украину накроют дожди, температура до +17° (видеопрогноз)

16:30, 10 марта 2020
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Теплее всего будет на юге.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 марта, в Украине пройдут дожди. 

Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)

Погода на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +15°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +5°, днем до +17°.

На западе Украины ливни. Температура ночью до +2°, днем до +12°.

В северных областях пройдут дождь Температура ночью до +3°, днем до +11°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +2°, днем до +14°.

Согласно народному прогнозу, 11 марта куры роют снег к потеплению, а скрип дверей и петель - к ненастной погоде.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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