В Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется лавинная опасность

09:48, 6 марта 2020
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

6 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится снеголавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, погода весной в Украине будет теплой, лишь в середине апреля ночью возможны заморозки.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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