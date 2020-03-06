В Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется лавинная опасность

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

6 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится снеголавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, погода весной в Украине будет теплой, лишь в середине апреля ночью возможны заморозки.