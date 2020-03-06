В Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется лавинная опасность
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
6 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится снеголавинная опасность 3 уровня.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"6 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, погода весной в Украине будет теплой, лишь в середине апреля ночью возможны заморозки.
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