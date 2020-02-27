Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни
Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что последние дни февраля будут холодными.
В ближайшие дни в Украине ожидаются небольшие дожди, иногда с мокрым снегом.
Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +17° (карта)
Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
"В начале марта по ночам будет от 2 градусов тепла до 3 мороза, а днем - 2-7 тепла. В южных областях температура поднимется до плюс 10-11. 2 марта на Правобережье Украины пройдут дожди с мокрым снегом. Такие же осадки возможны до конца недели и в других регионах страны", - сообщила она.
В то же время народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что последние дни февраля будут холодными.
"В начале марта ожидаются небольшие осадки, иногда они будут усиливаться. С середины первой декады марта и до ее конца будет ветрено. Температура в этот период будет колебаться: по ночам - мороз, а днем - преимущественно тепло, хотя возможны морозы и в дневное время. Во второй декаде месяца ожидается меньше осадков. Сначала возможны температурные качели, а затем существенно потеплеет. В последнюю десятидневку марта немного похолодает, но осадков будет мало, зима отступит", - прогнозирует народный синоптик.
Напомним, в четверг, 27 февраля, на юге и востоке Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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