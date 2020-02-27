На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В четверг, 27 февраля, на юге и востоке Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Атмосферный фронт принесет в Украину дожди и сильный ветер - синоптик
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"27 февраля в южной и восточной частях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 27 февраля, в Украине во многих регионах Украины пройдут дожди.
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