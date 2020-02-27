На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение

09:50, 27 февраля 2020
60
0

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 27 февраля, на юге и востоке Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Атмосферный фронт принесет в Украину дожди и сильный ветер - синоптик

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"27 февраля в южной и восточной частях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 27 февраля, в Украине во многих регионах Украины пройдут дожди. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
Читайте также
"Время не щадит никого": Пугачева шокировала сеть постаревшим видом (фото) "Время не щадит никого": Пугачева шокировала сеть постаревшим видом (фото)
Супермодель Эмили Ратаковски прошлась по улице, не надев белье под плащ (фото) Супермодель Эмили Ратаковски прошлась по улице, не надев белье под плащ (фото)
Уайлдер - Фьюри: полное видео боя Уайлдер - Фьюри: полное видео боя
Верка Сердючка "вспомнила молодость" и зажгла на финале Нацотбора на Евровидение (видео) Верка Сердючка "вспомнила молодость" и зажгла на финале Нацотбора на Евровидение (видео)
Астрологи назвали три знака Зодиака, чья судьба изменится в 2020-м году Астрологи назвали три знака Зодиака, чья судьба изменится в 2020-м году
Фьюри досрочно избил Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира в реванше (видео) Фьюри досрочно избил Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира в реванше (видео)
Астрологи назвали три caмыx нecoвмecтимыx знaка Зoдиaкa Астрологи назвали три caмыx нecoвмecтимыx знaка Зoдиaкa
Погода в Украине
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
37 %
743 мм
10.0 м/с
4 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять