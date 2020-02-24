Погода на неделю: в Украине потеплеет до +15°, пройдут дожди и мокрый снег (карта)

12:00, 24 февраля 2020
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Потепление ожидается по всей стране.

На этой неделе в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН
На этой неделе в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и мокрый снег. 

В понедельник в Украине пройдут дожди и мокрый снег. На юге до +11°, в остальных регионах до +1°...+8°.

Прогноз на 24 февраля / УНИАН
Прогноз на 24 февраля / УНИАН

Во вторник в Украине практически без осадков. Температура днем на западе до +12°.

Прогноз на 25 февраля / УНИАН
Прогноз на 25 февраля / УНИАН

В среду, 26 февраля, местами пройдут дожди. Самая теплая погода будет на юге и западе - до +15°. В остальных регионах до +8°...+11°.

Прогноз на 26 февраля / УНИАН
Прогноз на 26 февраля / УНИАН

В четверг в Украине пройдут дожди и мокрый снег. Ночью по стране температура -2°…+5°, днем до +15°.

Прогноз на 27 февраля / УНИАН
Прогноз на 27 февраля / УНИАН

В пятницу также ожидаются осадки. Днем на юге до +10°, в остальных регионах до +9°.

Прогноз на 28 февраля / УНИАН
Прогноз на 28 февраля / УНИАН

29 февраля и 1 марта в Украине практически без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -3°, на остальной территории -2°…+1°. Днем температура по стране +2°...+9°. В воскресенье ночью на западе температура до 0°, днем в Украине от +6° до +15°.

Прогноз на 29 февраля / УНИАН
Прогноз на 29 февраля / УНИАН
Прогноз на 1 марта / УНИАН
Прогноз на 1 марта / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

24 февраля - день Власия. Предки считали этот день переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы. Власий сшибает рог с зимы.

Дожди, снег и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

25 февраля - Алексей рыбный. Сосулек много - к богатому урожаю.

26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.

27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам.

28 февраля - Онисима. С сегодняшнего дня зима с весной начинают борьбу: "Кому идти вперед, а кому вспять повернуть".

1 марта - в народе обозначен днем бога Ярила. В этот день принято не работать, а устраивать пир в честь прихода весны. Но если где-то слышится зяблик - значит, весна будет холодной.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#потепление
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