Погода на неделю: в Украине потеплеет до +15°, пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Потепление ожидается по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и мокрый снег.
В понедельник в Украине пройдут дожди и мокрый снег. На юге до +11°, в остальных регионах до +1°...+8°.
Во вторник в Украине практически без осадков. Температура днем на западе до +12°.
В среду, 26 февраля, местами пройдут дожди. Самая теплая погода будет на юге и западе - до +15°. В остальных регионах до +8°...+11°.
В четверг в Украине пройдут дожди и мокрый снег. Ночью по стране температура -2°…+5°, днем до +15°.
В пятницу также ожидаются осадки. Днем на юге до +10°, в остальных регионах до +9°.
29 февраля и 1 марта в Украине практически без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -3°, на остальной территории -2°…+1°. Днем температура по стране +2°...+9°. В воскресенье ночью на западе температура до 0°, днем в Украине от +6° до +15°.
Народный прогноз погоды в Украине
24 февраля - день Власия. Предки считали этот день переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы. Власий сшибает рог с зимы.
Дожди, снег и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
25 февраля - Алексей рыбный. Сосулек много - к богатому урожаю.
26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.
27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам.
28 февраля - Онисима. С сегодняшнего дня зима с весной начинают борьбу: "Кому идти вперед, а кому вспять повернуть".
1 марта - в народе обозначен днем бога Ярила. В этот день принято не работать, а устраивать пир в честь прихода весны. Но если где-то слышится зяблик - значит, весна будет холодной.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+5°... -1°
- Днепр+7°... -1°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир+5°... -1°
- Запорожье+8°... 0°
- Ивано-Франковск+8°... -2°
- Киев+5°... -3°
- Кировоград+8°... -4°
- Луганск+4°... +1°
- Луцк+6°... 0°
- Львов+5°... 0°
- Николаев+10°... -2°
- Одесса+11°... -1°
- Полтава+4°... -1°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы+1°... -6°
- Тернополь+6°... -1°
- Харьков+4°... -2°
- Херсон+10°... -1°
- Хмельницкий+4°... -2°
- Черкассы+8°... -2°
- Чернигов+5°... -4°
- Черновцы+8°... -1°