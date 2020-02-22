В Украину надвигается непогода с дождями, снегом, метелями и сильным ветром: прогноз погоды

Завтра вдень буде плюсова температура.

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С воскресенья, 23 февраля, в Украине ухудшится погода - будет идти дождь, мокрый снег, снег, а в Карпатах - даже метели. Ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.

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В Украине 23 февраля усиление ветра до 15-22 м/с, 24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с. В Карпатах снег, ночью 24 февраля значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. 23 февраля порывы ветра 25-30 м/с, 24 февраля - 40 м/с. Осложнение погодных условий 23 февраля будет отвечать первому (желтому), 24 февраля - второму (оранжевому) уровню опасности.

Погода 23 февраля

Облачно. Ночью в западных, северных и местами в центральных областях, днем в Украине временами осадки преимущественно в виде дождя.

Температура ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, в западных и северных областях 0-5°С тепла. Днем 2-7°С тепла, на Прикарпатье и в Одесской области до 10°С.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с.

В Карпатах временами снег, порывы ветра 25-30 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью 2-7°С мороза, днем около 0°С.

В Киеве облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью 2-4°С тепла, днем 5-7°С тепла. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-ukrainu-nadvigaetsya-nepogoda-s-dozhdyami-snegom-metelyami-i-silnym-vetrom-prognoz-pogody-do-2-marta-1496067.html

Погода 24 февраля

Дождь с мокрым снегом, ночью в западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки.

Температура на протяжении суток 0-5°С тепла. На северо-востоке страны ночью 1-3°С мороза, днем на юге и Закарпатье 3-8°С тепла.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме востока, местами 25-28 м/с.

В Карпатах временами снег, ночью значительный снег. Порывы ветра до 40 м/с, сильные метели. На дорогах гололедица. Температура в течение суток около 0°С.

Киев. Облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью и днем 2-4°С тепла.

Погода 25 и 26 февраля

Ночью 25 февраля в восточных областях, Приазовье и в Крыму небольшой мокрый снег и дождь.

Днем 26 февраля в западных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью от 3°С тепла до 3°С мороза, 26 февраля в восточной части 1-7°С мороза. Днем 25 февраля 2-8°С тепла, в западных и Одесской областях до 12°С, 26 февраля 5-11°С, в Одесской области и Прикарпатье до 14°С.

Киев. Без существенных осадков. Температура 25 февраля ночью 0-2°С мороза, днем 4-6°С тепла. 26 февраля ночью 1-3°С, днем 7-9°С тепла.

Прогноз погоды на 27 февраля - 2 марта

27 февраля и 2 марта на большей части территории Украины, в остальное время местами дождь, местами с мокрым снегом.

Температура ночью от 3°С тепла до 3°С мороза, днем 5-11°С тепла.