Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Осадки ожидаются на западе и востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 февраля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине. На востоке местами пройдет мокрый снег, температура ночью до -1°, днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +7°.
На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -5°, днем до +6°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +7°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -4°, днем до +6°.
Согласно народному прогнозу, 21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.
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- Винница+6°... -3°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+2°... 0°
- Житомир+6°... -2°
- Запорожье+5°... 0°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев+6°... -3°
- Кировоград+5°... -3°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+5°... -2°
- Николаев+5°... 0°
- Одесса+7°... -1°
- Полтава+4°... -2°
- Ровно+6°... 0°
- Симферополь+3°... 0°
- Сумы+5°... -4°
- Тернополь+5°... 0°
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Виргиния, США
-1°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-6 °
Влажность:43 %
Давление:765 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:06:53
Закат17:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
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