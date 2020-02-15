Синоптики обещают, что сегодня мороза не будет, но местами – мокрый снег (карта)

10:39, 15 февраля 2020
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В Киеве в субботу, 15 февраля, обещают небольшой мокрый снег и дождь.

В Киеве сегодня обещают небольшой мокрый снег и дождь / фото УНИАН
В Киеве сегодня обещают небольшой мокрый снег и дождь / фото УНИАН

Погода в Украине в субботу, 15 февраля, будет почти такой же, как и в предыдущие дни. Жителям некоторых регионов следует готовиться к небольшим осадкам.

Погода на выходные: в Украине без осадков, в воскресенье потеплеет (карта)

Небольшой мокрый снег и дождь возможен на Западе и Севере, об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.

Температура будет держаться почти на таких отметках, как и в предыдущий день. Немного потеплеет в воскресенье, 16 февраля.

"Температура воздуха существенно не изменится, в субботу +1+5, в воскресенье +3+8 градусов. На Юге на несколько градусов теплее", – пишет Диденко.

Сильного ветра синоптики не обещают.

В Киеве в субботу, 15 февраля, обещают небольшой мокрый снег и дождь. Воздух прогреется до +3 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 15 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2... +4

Ровно – +3... +5

Житомир – +3... +5

Винница – +3...+5

Одесса – +6...+8

Николаев – +5... +7

Херсон – +4...+6

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +2... +4

Сумы – +1...+3

Полтава – +2...+4

Днепр – +4...+6

Запорожье – +3...+5

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – +3...+5

Прогноз погоды на 15 февраля от Укргидрометцентра
Прогноз погоды на 15 февраля от Укргидрометцентра

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Теги: #прогноз погоды
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