Синоптики обещают, что сегодня мороза не будет, но местами – мокрый снег (карта)
В Киеве в субботу, 15 февраля, обещают небольшой мокрый снег и дождь.
Погода в Украине в субботу, 15 февраля, будет почти такой же, как и в предыдущие дни. Жителям некоторых регионов следует готовиться к небольшим осадкам.
Погода на выходные: в Украине без осадков, в воскресенье потеплеет (карта)
Небольшой мокрый снег и дождь возможен на Западе и Севере, об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.
Температура будет держаться почти на таких отметках, как и в предыдущий день. Немного потеплеет в воскресенье, 16 февраля.
"Температура воздуха существенно не изменится, в субботу +1+5, в воскресенье +3+8 градусов. На Юге на несколько градусов теплее", – пишет Диденко.
Сильного ветра синоптики не обещают.
В Киеве в субботу, 15 февраля, обещают небольшой мокрый снег и дождь. Воздух прогреется до +3 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 15 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2... +4
Ровно – +3... +5
Житомир – +3... +5
Винница – +3...+5
Одесса – +6...+8
Николаев – +5... +7
Херсон – +4...+6
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +2... +4
Сумы – +1...+3
Полтава – +2...+4
Днепр – +4...+6
Запорожье – +3...+5
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – +3...+5
- Винница+3°... -1°
- Днепр+6°... -6°
- Донецк+4°... -11°
- Житомир+4°... -1°
- Запорожье+8°... -4°
- Ивано-Франковск+5°... -5°
- Киев+6°... -1°
- Кировоград+7°... -2°
- Луганск+4°... -10°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+4°... -2°
- Николаев+9°... -2°
- Одесса+7°... 0°
- Полтава+5°... -1°
- Ровно+3°... -3°
- Симферополь+9°... -2°
- Сумы+3°... 0°
- Тернополь+2°... -3°
- Харьков+4°... -6°
- Херсон+9°... -4°
- Хмельницкий+2°... -2°
- Черкассы+8°... 0°
- Чернигов+4°... -2°
- Черновцы+5°... -2°