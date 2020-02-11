Шторм "Киара" принес на Корсику мощный ветер и лесные пожары (видео)
Максимальный порыв ветра составил 209 км/ч.
Шторм "Киара", который в Европе унес жизни минимум семи человек, добрался до французского острова Корсика.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 11 февраля
В его северной половине максимальный порыв ветра составил 209 км/ч и был зафиксирован на полуострове Кап-Корс, передает Stormnews.
Непогода также привела к лесным пожарам. Площадь самого большого из них оценивается в 200 га. Угрозы для населенных пунктов пока нет.
La Corse balayée par des vents forts, la Haute-Corse s’embrase, soutien total aux forces de secours et de sécurité mobilisées sur ces feux ? pic.twitter.com/lGt4BEzpBJ— CG Ch BALDASSARI (@ddsis2b) February 11, 2020
Напомним, шторм "Киара" ударил по Великобритании и Ирландии 9 февраля, а потом начал двигаться на восток, оставляя без энергоснабжения десятки тысяч домов по всей Европе.
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