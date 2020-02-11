Шторм "Киара" принес на Корсику мощный ветер и лесные пожары (видео)

14:21, 11 февраля 2020
28
0

Максимальный порыв ветра составил 209 км/ч.

Шторм "Киара" / REUTERS
Шторм "Киара" / REUTERS

Шторм "Киара", который в Европе унес жизни минимум семи человек, добрался до французского острова Корсика. 

В Украине объявили штормовое предупреждение на 11 февраля

В его северной половине максимальный порыв ветра составил 209 км/ч и был зафиксирован на полуострове Кап-Корс, передает Stormnews

Непогода также привела к лесным пожарам. Площадь самого большого из них оценивается в 200 га. Угрозы для населенных пунктов пока нет.

Напомним, шторм "Киара" ударил по Великобритании и Ирландии 9 февраля, а потом начал двигаться на восток, оставляя без энергоснабжения десятки тысяч домов по всей Европе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#шторм#лесной пожар
Читайте также
Располневшая Алла Пугачева "объявилась" в сети (фото) Располневшая Алла Пугачева "объявилась" в сети (фото)
Ани Лорак сверкнула грудью в откровенном декольте (фото) Ани Лорак сверкнула грудью в откровенном декольте (фото)
Пугачева обеспокоила поклонников исхудавшей фигурой (видео) Пугачева обеспокоила поклонников исхудавшей фигурой (видео)
Астролог рассказала, что подарить мужчинам на День всех влюбленных по знакам Зодиака Астролог рассказала, что подарить мужчинам на День всех влюбленных по знакам Зодиака
Гороскоп на 4 февраля: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 4 февраля: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Единственная из королевской семьи: Меган Маркл вошла в Топ-50 самых влиятельных людей Великобритании Единственная из королевской семьи: Меган Маркл вошла в Топ-50 самых влиятельных людей Великобритании
Skoda показала, как будет выглядеть «заряженная» Octavia нового поколения Skoda показала, как будет выглядеть «заряженная» Octavia нового поколения
Погода в Украине
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
77 %
752 мм
4.3 м/с
75 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять