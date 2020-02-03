В Японии начал извергаться вулкан Синдакэ

15:00, 3 февраля 2020
64
0

Столбы дыма достигали поднимались на 7 тысяч метров.

В Японии начал извергаться вулкан / METEOROLOGICAL AGENCY/VIA KYODO
В Японии начал извергаться вулкан / METEOROLOGICAL AGENCY/VIA KYODO

Утром 3 февраля на одном из островов южной японской префектуры Кагосима начал извергаться вулкан Синдакэ.

Исландия готовится к извержению вулкана

Столбы дыма достигали высоты до 7 тысяч метров, передает NHK со ссылкой на метеорологическое управление.

Примерно в девятистах метрах к юго-западу от кратера наблюдались потоки пепла, камней и газов, а крупные камни выбрасывались до высоты почти 600 метров.

Напомним, с начала извержения вулкана Тааль на филиппинском острове Лусон произошло более 600 землетрясений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Япония#вулкан
Читайте также
День Елены: поздравления в картинках, открытках и стихах День Елены: поздравления в картинках, открытках и стихах
Зеркальная дата 02.02.2020: астрологи предупредили об опасностях и возможностях дня-палиндрома Зеркальная дата 02.02.2020: астрологи предупредили об опасностях и возможностях дня-палиндрома
50-летняя Дженнифер Лопес в коротком топе засветила шикарную грудь (фото) 50-летняя Дженнифер Лопес в коротком топе засветила шикарную грудь (фото)
Магнитные бури в феврале 2020: самые опасные дни месяца Магнитные бури в феврале 2020: самые опасные дни месяца
Гороскоп на 1 февраля: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 1 февраля: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
В Финляндии открыли совершенно новый вид Северного сияния В Финляндии открыли совершенно новый вид Северного сияния
В Мариуполе задержали боевика "ДНР", который два года обстреливал украинских военных (видео) В Мариуполе задержали боевика "ДНР", который два года обстреливал украинских военных (видео)
Погода в Украине
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
59 %
751 мм
3.5 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять