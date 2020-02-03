В Японии начал извергаться вулкан Синдакэ
Столбы дыма достигали поднимались на 7 тысяч метров.
Утром 3 февраля на одном из островов южной японской префектуры Кагосима начал извергаться вулкан Синдакэ.
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Столбы дыма достигали высоты до 7 тысяч метров, передает NHK со ссылкой на метеорологическое управление.
Примерно в девятистах метрах к юго-западу от кратера наблюдались потоки пепла, камней и газов, а крупные камни выбрасывались до высоты почти 600 метров.
Напомним, с начала извержения вулкана Тааль на филиппинском острове Лусон произошло более 600 землетрясений.
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