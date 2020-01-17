С начала извержения вулкана Тааль на Филиппинах произошло более 600 землетрясений

13:59, 17 января 2020
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Самым мощным стал подземный толчок магнитудой 4,1.

Вулкан на Филиппинах / REUTERS
Вулкан на Филиппинах / REUTERS

С начала извержения вулкана Тааль на филиппинском острове Лусон произошло более 600 землетрясений.

В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,3

В результате выпадения пепла пострадали близлежащие населенные пункты. В 20 муниципалитетах нарушено электроснабжение, передает Stormnews со ссылкой на Национальный совет по управлению и уменьшению опасности бедствий Филиппин.

С начала активизации вулкана на острове зафиксировано более 600 землетрясений, самым мощным из которых стал подземный толчок магнитудой 4,1. В некоторых населенных пунктах потрескались земля, дома и дороги. Профессор аспирантуры японского университета Нагоя Хироюки Кумагаи полагает, что их появление вызвано повышением уровня магмы под землей.

Напомним, в Синьцзян-Уйгурском районе Китая 16 января произошло землетрясение магнитудой 5,6.

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Теги: #землетрясение#Филиппины#вулкан
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