Исландия готовится к извержению вулкана
Извержение вулкана потребует эвакуации почти 5000 человек.
Вот уже неделю исландский город Гриндавик сотрясают землетрясения магнитудой до 3,7, а основание горы Торбьерн с каждым днем набухает на 3-4 миллиметра.
В городах рядом с вулканом Тааль на Филиппинах трескается земля
Исландия находится на Срединно-Атлантическом хребте - области расхождения тектонических плит. Извержение потребует эвакуации без малого 5000 человек, передает Euronews.
В Метеорологическом институте Исландии 27 января заявили, что не исключают скорого извержения. Они решили установить в этой зоне измерительные приборы, чтобы в ближайшие дни внимательно следить за сейсмической активностью и точно определить ее происхождение.
Напомним, с начала извержения вулкана Тааль на филиппинском острове Лусон произошло более 600 землетрясений.
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