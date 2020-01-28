Исландия готовится к извержению вулкана

10:55, 28 января 2020
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Извержение вулкана потребует эвакуации почти 5000 человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Вот уже неделю исландский город Гриндавик сотрясают землетрясения магнитудой до 3,7, а основание горы Торбьерн с каждым днем набухает на 3-4 миллиметра.

В городах рядом с вулканом Тааль на Филиппинах трескается земля

Исландия находится на Срединно-Атлантическом хребте - области расхождения тектонических плит. Извержение потребует эвакуации без малого 5000 человек, передает Euronews

В Метеорологическом институте Исландии 27 января заявили, что не исключают скорого извержения. Они решили установить в этой зоне измерительные приборы, чтобы в ближайшие дни внимательно следить за сейсмической активностью и точно определить ее происхождение.

Напомним, с начала извержения вулкана Тааль на филиппинском острове Лусон произошло более 600 землетрясений.

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Теги: #вулкан#Исландия
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