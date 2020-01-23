Правительство Испании проведет экстренное совещание из-за смертельного шторма: жертв уже 13
Четыре человека считаются пропавшими без вести.
Испанское правительство в пятницу соберется на экстренное совещание, чтобы обсудить влияние мощного шторма "Глория" в виде сильных дождей, ветра и волн.
Как сообщает Reuters, число жертв шторма выросло до 13.
В четверг вечером власти Каталонии подтвердили еще две смерти в результате непогоды. Во время рыбалки в прибрежном городке Аметлья-де-Мар в море выбросило мужчину. Еще одного нашли мертвым в собственной машине в Кабасе - там произошло наводнение. Еще четыре человека по-прежнему считаются пропавшими без вести.
Шторм "Глория" принес во Францию наводнения и снегопады
Премьер-министр Педро Санчес заявил журналистам после полета над пострадавшими районами восточной Испании, что сейчас важно объединение и совместное сотрудничество.
По данным метеорологов, шторм начал отступать, но более сотни дорог остаются закрытыми, а десятки тысяч учеников не посещают школы.
Ранее УНИАН сообщал о девяти погибших и шести пропавших без вести.
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