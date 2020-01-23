Правительство Испании проведет экстренное совещание из-за смертельного шторма: жертв уже 13

23:15, 23 января 2020
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Четыре человека считаются пропавшими без вести.

REUTERS
REUTERS

Испанское правительство в пятницу соберется на экстренное совещание, чтобы обсудить влияние мощного шторма "Глория" в виде сильных дождей, ветра и волн.

Как сообщает Reuters, число жертв шторма выросло до 13. 

В четверг вечером власти Каталонии подтвердили еще две смерти в результате непогоды. Во время рыбалки в прибрежном городке Аметлья-де-Мар в море выбросило мужчину. Еще одного нашли мертвым в собственной машине в Кабасе - там произошло наводнение. Еще четыре человека по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Шторм "Глория" принес во Францию наводнения и снегопады

Премьер-министр Педро Санчес заявил журналистам после полета над пострадавшими районами восточной Испании, что сейчас важно объединение и совместное сотрудничество.

По данным метеорологов, шторм начал отступать, но более сотни дорог остаются закрытыми, а десятки тысяч учеников не посещают школы.

Ранее УНИАН сообщал о девяти погибших и шести пропавших без вести.

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Теги: #шторм#Испания#жертвы
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