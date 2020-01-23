Число жертв шторма "Глория" в Испании возросло до девяти человек

15:29, 23 января 2020
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Шесть человек числятся пропавшими без вести.

Последствия шторма / REUTERS
Последствия шторма / REUTERS

В результате мощного шторма "Глория" в Испании погибли девять человек, шестеро пропали без вести.

Город Тосса-де-Мар в Испании накрыло пеной

Шторм принес в страну огромные волны, сильный ветер, проливные дожди и снегопады. Больше всего от стихии пострадало средиземноморское побережье страны (Каталония, Валенсия, Мурсия и Андалусия) и Балеарские острова, передает Stormnews со ссылкой на RTVE.

Из-за большого количества осадков произошли наводнения и оползни. Из-за снега были закрыты сотни участков автотрасс. Возникли проблемы с электроснабжением. Жертвами стихии стали 9 человек в провинциях Валенсия, Авила, Астурия, Аликанте, Альмерия и Жирона. Обстоятельства гибели еще одного человека в Валенсии выясняются. Также известно о 6 пропавших без вести - по три в Каталонии и на Балеарских островах.

Ожидается, шторм окончательно стихнет 23 января, хотя 11 провинций остаются под предупреждениями "желтого" и "оранжевого" уровней опасности из-за дождей, высоких волн, лавин и снегопада.

Напомним, шторм "Глория" принес непогоду во Францию. 

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Теги: #погода#шторм#Испания
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