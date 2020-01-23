Прогноз погоды на сегодня: в Украине без осадков, температура днем до +4° (карта)

08:00, 23 января 2020
53
0

Прохладнее всего будет на востоке.

В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 января, в Украине практически без осадков, днем до +4°.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 23 января

Прогноз погоды на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до -8°, днем до 0°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4°, днем до +4°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -5°, днем до +4°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -5°, днем до +2°. В центре без осадков, температура ночью до -7°, днем до +1°.

Прогноз на 23 января / УНИАН
Прогноз на 23 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 - святителя Григория. Если на Григория скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. На Григория на деревьях иней выпадет - лето будет сырое и холодное.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
На Донбассе застрелили главаря "спецназа ДНР" Кривулю На Донбассе застрелили главаря "спецназа ДНР" Кривулю
С Крещением 2020: красивые поздравления с Крещением Господним в стихах, прозе и открытках С Крещением 2020: красивые поздравления с Крещением Господним в стихах, прозе и открытках
Удар астероида мог заставить полностью замерзшую Землю растаять Удар астероида мог заставить полностью замерзшую Землю растаять
Астрологи назвали самые "ядовитые" любовные союзы знаков Зодиака Астрологи назвали самые "ядовитые" любовные союзы знаков Зодиака
Ким Кардашьян удивила новым имиджем (фото) Ким Кардашьян удивила новым имиджем (фото)
Ресниц не видно: в сети показали, как Регина Тодоренко выглядит без макияжа (фото) Ресниц не видно: в сети показали, как Регина Тодоренко выглядит без макияжа (фото)
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
Погода в Украине
Виргиния, США
-6°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
72 %
764 мм
2.8 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять