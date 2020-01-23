Прогноз погоды на сегодня: в Украине без осадков, температура днем до +4° (карта)
Прохладнее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 января, в Украине практически без осадков, днем до +4°.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 23 января
Прогноз погоды на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до -8°, днем до 0°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4°, днем до +4°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -5°, днем до +4°.
В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -5°, днем до +2°. В центре без осадков, температура ночью до -7°, днем до +1°.
Согласно народному прогнозу, 23 - святителя Григория. Если на Григория скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. На Григория на деревьях иней выпадет - лето будет сырое и холодное.
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- Винница+1°... -3°
- Днепр0°... -6°
- Донецк0°... -7°
- Житомир+2°... -3°
- Запорожье0°... -6°
- Ивано-Франковск+4°... -5°
- Киев+3°... -2°
- Кировоград+1°... -3°
- Луганск0°... -7°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+2°... -3°
- Николаев+5°... -3°
- Одесса+5°... -3°
- Полтава+1°... -6°
- Ровно+2°... -3°
- Симферополь+1°... -6°
- Сумы0°... -6°
- Тернополь+2°... -3°
- Харьков0°... -7°
- Херсон+4°... -4°
- Хмельницкий+2°... -4°
- Черкассы+2°... -3°
- Чернигов+1°... -4°
- Черновцы+4°... -4°