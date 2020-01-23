Прогноз погоды на сегодня: в Украине без осадков, температура днем до +4° (карта)

Прохладнее всего будет на востоке.

В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 января, в Украине практически без осадков, днем до +4°.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до -8°, днем до 0°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4°, днем до +4°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -5°, днем до +4°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -5°, днем до +2°. В центре без осадков, температура ночью до -7°, днем до +1°.

Прогноз на 23 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 - святителя Григория. Если на Григория скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. На Григория на деревьях иней выпадет - лето будет сырое и холодное.

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