Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий на территории Украины

Синоптики прогнозируют ночью и утром 20 января в большинстве областей туман.

Видимость составит 200-500 м / УНИАН

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об ухудшении погодных условий на территории Украины.

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют ночью и утром 20 января в большинстве областей туман. Видимость составит 200-500 м.

Подробный прогноз погоды читайте на сайте Погода. УНИАН.