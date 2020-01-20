Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий на территории Украины

09:22, 20 января 2020
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Синоптики прогнозируют ночью и утром 20 января в большинстве областей туман.

Видимость составит 200-500 м / УНИАН
Видимость составит 200-500 м / УНИАН

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об ухудшении погодных условий на территории Украины.

Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура днем до +2° (карта)

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют ночью и утром 20 января в большинстве областей туман. Видимость составит 200-500 м.

Подробный прогноз погоды читайте на сайте Погода. УНИАН

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Теги: #погода#погода в Украине
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