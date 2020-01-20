Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий на территории Украины
Синоптики прогнозируют ночью и утром 20 января в большинстве областей туман.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об ухудшении погодных условий на территории Украины.
Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура днем до +2° (карта)
Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
Синоптики прогнозируют ночью и утром 20 января в большинстве областей туман. Видимость составит 200-500 м.
Подробный прогноз погоды читайте на сайте Погода. УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница0°... -2°
- Днепр-2°... -4°
- Донецк-1°... -4°
- Житомир0°... -2°
- Запорожье-2°... -4°
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- Луганск-1°... -2°
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- Николаев0°... -2°
- Одесса+1°... -3°
- Полтава-1°... -4°
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- Симферополь+1°... -4°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь0°... -2°
- Харьков-2°... -5°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+1°... -3°
- Черновцы+1°... -1°
Виргиния, США
-5°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-11 °
Влажность:43 %
Давление:758 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:07:25
Закат17:16
Видимость:16 км
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