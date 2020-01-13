В Афганистане больше 10 человек стали жертвами непогоды

Снегопады обвалили крыши в Афганистане.

Снег в Афганистане / REUTERS

Больше 10 человек погибли в результате обрушений крыш домов, вызванных снегопадами и ливнями, в Афганистане.

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Шесть человек погибли 12 января в результате обрушения крыш в деревне Кадер-Абад в районе Инджил, еще двое скончались а районе Адраскан, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

В провинции Кандагар одна женщина погибла по дороге в госпиталь в городе Кандагар после обвала крыши, а 11 января шестеро детей погибли и еще 14 были ранены при аналогичном инциденте, вызванном снегопадом.

Напомним, сильные снегопады прошли во многих городах Турции.