В Афганистане больше 10 человек стали жертвами непогоды
Снегопады обвалили крыши в Афганистане.
Больше 10 человек погибли в результате обрушений крыш домов, вызванных снегопадами и ливнями, в Афганистане.
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Шесть человек погибли 12 января в результате обрушения крыш в деревне Кадер-Абад в районе Инджил, еще двое скончались а районе Адраскан, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
В провинции Кандагар одна женщина погибла по дороге в госпиталь в городе Кандагар после обвала крыши, а 11 января шестеро детей погибли и еще 14 были ранены при аналогичном инциденте, вызванном снегопадом.
Напомним, сильные снегопады прошли во многих городах Турции.
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