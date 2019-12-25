На большей территории Украины ожидаются дожди

Водителей призывают быть осторожными на дорогах.

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Сегодня на большей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя, а также туман и мокрый снег в отдельных регионах.

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Как сообщает Укравтодор, покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. Поэтому водителей призывают быть осторожными на дорогах.

«На большинстве перевалочных участках дорог небольшой снег. Проезд на всех участках дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано. На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, округленных участков и т.д.», - говорится в сообщении.

Температура воздуха днем 3 8° тепла, в западных и восточных областях 0-5° тепла, в южной части 6-11° тепла.

На западе - дождь с мокрым снегом. В Карпатах снег, туман, гололед, температура ночью 0-6 мороза.

Ветер восточный, на западе северо-западный 5-10 м/с.

В Киевской области ожидается туман и дожди. Температура воздуха 1-4° тепла.