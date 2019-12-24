Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание
С похолоданием в Украину придут снегопады.
С 27 декабря в Украине начнется похолодание.
В Карпатах объявили штормовое предупреждение на 24 декабря
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"С 27-28 декабря, в пятницу-субботу, в большинстве областей Украины температура воздуха снизится до 3 градусов тепла - 4 градусов мороза. Соответственно, осадки из дождя перейдут в мокрый снег и снег", - пишет она.
На дорогах ожидается гололедица и местами налипание мокрого снега.
Потепление, по прогнозу Диденко, ожидается с 31 декабря-1 января.
Напомним, во вторник, 24 декабря, в Украине пройдут дожди.
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