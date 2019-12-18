Синоптики предупреждают о тумане в Украине 19 декабря
Тумана не будет только в северных областях.
В четверг, 19 декабря, почти по всей Украине ожидается туман.
Погода на сегодня: в Украине температура поднимется до +16° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"19 декабря в Украине, кроме северных областей, ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в День святого Николая, 19 декабря, в Украине ожидается теплая погода.
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