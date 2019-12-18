Синоптики предупреждают о тумане в Украине 19 декабря

Тумана не будет только в северных областях.

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В четверг, 19 декабря, почти по всей Украине ожидается туман.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19 декабря в Украине, кроме северных областей, ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в День святого Николая, 19 декабря, в Украине ожидается теплая погода.