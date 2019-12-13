Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных областях и Приазовье

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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В пятницу, 13 декабря, в западных областях Украины и в Приазовье ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 13 декабря в западных областях и Приазовье порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря в Украине будет тепло, на юге пройдут дожди.