Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных областях и Приазовье
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В пятницу, 13 декабря, в западных областях Украины и в Приазовье ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики рассказали, когда в Украину придет зимняя погода
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 13 декабря в западных областях и Приазовье порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 декабря в Украине будет тепло, на юге пройдут дожди.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+1°... -2°
- Днепр0°... -1°
- Донецк0°... -1°
- Житомир+1°... -1°
- Запорожье+1°... 0°
- Ивано-Франковск+6°... +1°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград0°... -1°
- Луганск+1°... -1°
- Луцк+4°... +2°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+5°... +3°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+3°... +2°
- Симферополь+8°... +5°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+2°... +1°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+1°... -1°
- Черновцы+4°... +1°
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+1 °
Влажность:93 %
Давление:765 мм
Ветер: 1.6 м/с
Вероятность осадков:59 %
Восход:07:19
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей