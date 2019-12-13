Погода на сегодня: в Украине будет тепло, на юге пройдут дожди (карта)
На юге температура до +10°.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 декабря в Украине будет тепло, на юге пройдут дожди.
Синоптики рассказали, когда в Украину придет зимняя погода
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +2°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до 0°, днем до +10°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +6°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до -1°, днем до +2°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, 13 декабря - Андрея. Повторно слушают воду: тихая вода - хорошая зима, шумная - будут трещать морозы, будут бури, метели. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет - холодная и снежная.
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- Винница+1°... -1°
- Днепр+1°... -1°
- Донецк+1°... -1°
- Житомир+1°... -1°
- Запорожье+1°... 0°
- Ивано-Франковск+6°... +1°
- Киев+1°... -2°
- Кировоград+1°... 0°
- Луганск+1°... -1°
- Луцк+5°... +2°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+4°... +3°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+4°... +2°
- Симферополь+8°... +6°
- Сумы0°... -1°
- Тернополь+2°... +1°
- Харьков+1°... -1°
- Херсон+2°... +1°
- Хмельницкий+2°... +1°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+4°... +2°