Погода на завтра: местами в Украине пройдут дождь и снег

23:00, 7 декабря 2019
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На Севере Украины местами ожидается небольшой дождь, а в Карпатах есть вероятность незначительного снега.

В Карпатах есть вероятность незначительного снега / УНИАН
В Карпатах есть вероятность незначительного снега / УНИАН

В воскресенье, 8 декабря, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода.

Погода на выходные: в Украине потеплеет, в воскресенье местами пройдут дожди (карта)

На Севере Украины местами ожидается небольшой дождь, а в Карпатах есть вероятность незначительного снега. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Температура воздуха ночью от 3 мороза до 4 тепла, днем ​​8 декабря ожидается +3 +8 градусов", - уточнила она.

В Киеве 7-го декабря вероятны облачность и осадки. Максимальная температура воздуха будет около +5 градусов.

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Теги: #погода
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