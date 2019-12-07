Погода на завтра: местами в Украине пройдут дождь и снег
На Севере Украины местами ожидается небольшой дождь, а в Карпатах есть вероятность незначительного снега.
В воскресенье, 8 декабря, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода.
Погода на выходные: в Украине потеплеет, в воскресенье местами пройдут дожди (карта)
На Севере Украины местами ожидается небольшой дождь, а в Карпатах есть вероятность незначительного снега. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Температура воздуха ночью от 3 мороза до 4 тепла, днем 8 декабря ожидается +3 +8 градусов", - уточнила она.
В Киеве 7-го декабря вероятны облачность и осадки. Максимальная температура воздуха будет около +5 градусов.
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Погода в Украине
- Винница+4°... 0°
- Днепр+6°... +2°
- Донецк+7°... -2°
- Житомир+4°... 0°
- Запорожье+7°... +2°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+4°... 0°
- Кировоград+7°... -4°
- Луганск+6°... -3°
- Луцк+4°... +2°
- Львов+4°... 0°
- Николаев+10°... -3°
- Одесса+8°... -1°
- Полтава+5°... -2°
- Ровно+3°... +1°
- Симферополь+11°... +1°
- Сумы+4°... -3°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков+6°... +3°
- Херсон+10°... -1°
- Хмельницкий+3°... 0°
- Черкассы+4°... -3°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+1°... -2°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+3 °
Влажность:63 %
Давление:759 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:14
Закат16:47
Видимость:16 км
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