В городе серьезно ухудшилась экологическая ситуация.

Сидней накрыл дым от лесных пожаров / twitter.com/SMCoates

Ситуация с лесными пожарами в австралийском штате Новый Южный Уэльс ухудшилась из-за сильного ветра и сухой погоды.

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5 декабря насчитывалось 117 возгораний, пять из которых представляли опасность для населенных пунктов, передает Stormnews со ссылкой на ABC.

Огонь подобрался и к Большому Сиднею. В пригородах мегаполиса эвакуируют население, ранения получили трое пожарных. В Сиднее серьезно ухудшилась экологическая ситуация. Из-за температурной инверсии некоторые районы города заволокло дымом.

Напомним, из-за природного пожара Cave Fire, который вспыхнул в калифорнийском округе Санта-Барбара, эвакуировали шесть тысяч человек.