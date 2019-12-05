Сидней накрыл дым от лесных пожаров
В городе серьезно ухудшилась экологическая ситуация.
Ситуация с лесными пожарами в австралийском штате Новый Южный Уэльс ухудшилась из-за сильного ветра и сухой погоды.
В Австралии с октября сгорело более миллиона гектаров леса
5 декабря насчитывалось 117 возгораний, пять из которых представляли опасность для населенных пунктов, передает Stormnews со ссылкой на ABC.
Огонь подобрался и к Большому Сиднею. В пригородах мегаполиса эвакуируют население, ранения получили трое пожарных. В Сиднее серьезно ухудшилась экологическая ситуация. Из-за температурной инверсии некоторые районы города заволокло дымом.
Напомним, из-за природного пожара Cave Fire, который вспыхнул в калифорнийском округе Санта-Барбара, эвакуировали шесть тысяч человек.
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