Сидней накрыл дым от лесных пожаров

14:29, 5 декабря 2019
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В городе серьезно ухудшилась экологическая ситуация.

Сидней накрыл дым от лесных пожаров / twitter.com/SMCoates
Сидней накрыл дым от лесных пожаров / twitter.com/SMCoates

Ситуация с лесными пожарами в австралийском штате Новый Южный Уэльс ухудшилась из-за сильного ветра и сухой погоды.

В Австралии с октября сгорело более миллиона гектаров леса 

5 декабря насчитывалось 117 возгораний, пять из которых представляли опасность для населенных пунктов, передает Stormnews со ссылкой на ABC. 

Огонь подобрался и к Большому Сиднею. В пригородах мегаполиса эвакуируют население, ранения получили трое пожарных. В Сиднее серьезно ухудшилась экологическая ситуация. Из-за температурной инверсии некоторые районы города заволокло дымом.

Напомним, из-за природного пожара Cave Fire, который вспыхнул в калифорнийском округе Санта-Барбара, эвакуировали шесть тысяч человек.

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Теги: #Австралия#лесной пожар
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