В Санта-Барбаре из-за природного пожара эвакуировали шесть тысяч человек

Огонь представлял угрозу для 2,4 тысяч домов.

Пожар в Санта-Барбаре / REUTERS

Из-за природного пожара Cave Fire, который вспыхнул в калифорнийском округе Санта-Барбара, эвакуировали шесть тысяч человек.

Читайте также Жертвами лесных пожаров в Австралии стали четыре человека

Сильный ветер раздул пламя, из-за чего его площадь быстро выросла до тысячи гектаров, передает Stormnews со ссылкой на CBS Los Angeles.

Огонь представлял угрозу для 2,4 тысяч домов. Была проведена экстренная эвакуация 6 тысяч жителей. В тушении задействованы 600 пожарных, в том числе из соседних округов южной части Калифорнии.

Напомним, австралийский Сидней накрыл дым от лесных пожаров, которые охватили большую часть побережья штата Новый Южный Уэльс.