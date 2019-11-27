В Санта-Барбаре из-за природного пожара эвакуировали шесть тысяч человек
Огонь представлял угрозу для 2,4 тысяч домов.
Из-за природного пожара Cave Fire, который вспыхнул в калифорнийском округе Санта-Барбара, эвакуировали шесть тысяч человек.
Жертвами лесных пожаров в Австралии стали четыре человека
Сильный ветер раздул пламя, из-за чего его площадь быстро выросла до тысячи гектаров, передает Stormnews со ссылкой на CBS Los Angeles.
Огонь представлял угрозу для 2,4 тысяч домов. Была проведена экстренная эвакуация 6 тысяч жителей. В тушении задействованы 600 пожарных, в том числе из соседних округов южной части Калифорнии.
Напомним, австралийский Сидней накрыл дым от лесных пожаров, которые охватили большую часть побережья штата Новый Южный Уэльс.
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