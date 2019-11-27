В Санта-Барбаре из-за природного пожара эвакуировали шесть тысяч человек

10:48, 27 ноября 2019
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Огонь представлял угрозу для 2,4 тысяч домов.

Пожар в Санта-Барбаре / REUTERS
Пожар в Санта-Барбаре / REUTERS

Из-за природного пожара Cave Fire, который вспыхнул в калифорнийском округе Санта-Барбара, эвакуировали шесть тысяч человек.

Жертвами лесных пожаров в Австралии стали четыре человека

Сильный ветер раздул пламя, из-за чего его площадь быстро выросла до тысячи гектаров, передает Stormnews со ссылкой на CBS Los Angeles.

Огонь представлял угрозу для 2,4 тысяч домов. Была проведена экстренная эвакуация 6 тысяч жителей. В тушении задействованы 600 пожарных, в том числе из соседних округов южной части Калифорнии.

Напомним, австралийский Сидней накрыл дым от лесных пожаров, которые охватили большую часть побережья штата Новый Южный Уэльс.

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Теги: #погода#Калифорния#лесной пожар
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