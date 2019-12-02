Синоптики подвели итоги контрастного ноября в Киеве

Среднемесячная температура ноября в Киеве составила +4,6°.

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Ноябрь 2019 года в Киеве был теплее климатической нормы.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, среднемесячная температура ноября в Киеве составляла +4,6°, что выше климатической нормы на 2,5°.

Климатологи отмечают, что температурный режим ноября в столице был достаточно контрастным, поскольку первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 6 градусов, вторая - на 5 градусов, а уже с третьей декады началось резкое снижение до зимних температур.

Холоднее всего было 22 числа, когда минимальная температура опускалась под утро до -9,7°, а теплее всего - 6 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до +19,4 градусов, что стало рекордным значением для этого дня. Всего в ноябре было 5 температурных рекордов.

В течение месяца в Киеве выпало 28 мм осадков, что составило 55% климатической нормы.

Отмечается, что с декабря прошлого года все месяцы оказались теплее климатической нормы.

Напомним, на этой неделе в Украине похолодает, во вторник ожидаются снегопады.