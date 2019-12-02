Синоптики подвели итоги контрастного ноября в Киеве
Среднемесячная температура ноября в Киеве составила +4,6°.
Ноябрь 2019 года в Киеве был теплее климатической нормы.
Сильные снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, среднемесячная температура ноября в Киеве составляла +4,6°, что выше климатической нормы на 2,5°.
Климатологи отмечают, что температурный режим ноября в столице был достаточно контрастным, поскольку первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 6 градусов, вторая - на 5 градусов, а уже с третьей декады началось резкое снижение до зимних температур.
Холоднее всего было 22 числа, когда минимальная температура опускалась под утро до -9,7°, а теплее всего - 6 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до +19,4 градусов, что стало рекордным значением для этого дня. Всего в ноябре было 5 температурных рекордов.
В течение месяца в Киеве выпало 28 мм осадков, что составило 55% климатической нормы.
Отмечается, что с декабря прошлого года все месяцы оказались теплее климатической нормы.
Напомним, на этой неделе в Украине похолодает, во вторник ожидаются снегопады.
- Винница+1°... -4°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+1°... -4°
- Житомир+1°... -3°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск0°... -2°
- Киев+2°... -3°
- Кировоград+3°... -4°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+1°... -2°
- Львов-1°... -3°
- Николаев+6°... -2°
- Одесса+7°... -2°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно0°... -3°
- Симферополь+4°... 0°
- Сумы-1°... -3°
- Тернополь-1°... -2°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий0°... -4°
- Черкассы+3°... -5°
- Чернигов+1°... -4°
- Черновцы0°... -4°