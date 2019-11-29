Сильные снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение на 2-3 декабря

14:03, 29 ноября 2019
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Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН
В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

В течение 2-3 декабря погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики предупреждают о сильным дождях и тумане в Украине

Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, ожидаются снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см. В Карпатах пройдет значительный снег, снежный покров высотой 10-20 см (II уровень опасности, желтый).

На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Синоптики предупреждают, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, на выходных в Украине похолодает, местами пройдут дожди, в горах - снег.

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Теги: #снег#погода#штормовое предупреждение
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