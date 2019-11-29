Погода на выходные: в Украину придет похолодание (карта)

Местами пройдут дожди.

На выходных в Украине похолодает / Фото УНИАН

На выходных в Украине похолодает, местами пройдут дожди, в горах - снег.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -4°, днем +3°. В воскресенье переменная облачность, -5°...0°.

Во Львове в субботу пройдет дождь, ночью -5°, днем +1°. В воскресенье без осадков, -4°…0°.

В Луцке в субботу ночью -3°, днем +3°, дождь. В воскресенье ночью -3°, днем 0°, без осадков.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха -4°...+3°. В воскресенье до -5°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью -1°, днем +8°. В воскресенье -3°...+3°.

В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью -3°, днем +6°. В воскресенье -6°...+1°, переменная облачность.

Прогноз на 30 ноября / УНИАН

Прогноз на 1 декабря / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -2°, днем +6°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -5°...+2°.

В Симферополе завтра небольшая облачность, +3°...+12°. В воскресенье -5°...+5°, ливень.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +2°, днем +9°. В воскресенье без осадков, температура до +3°.

В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью 0°, днем +7°. В воскресенье температура до -5°, без осадков.

В Северодонецке завтра ожидаются осадки, температура ночью 0°, днем +7°. В воскресенье -6°...+1°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -8°. В воскресенье переменная облачность, ночью -8°, днем -3°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет снег, ночью -4°, днем +3°. В воскресенье пасмурно, ночью -4°, днем до +2°.

В Трускавце в субботу пройдет снег, температура до +3°. В воскресенье температура до +2°, солнечно..

В Сваляве завтра без осадков, -6°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха -4°…+1°.

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