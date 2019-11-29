Погода на выходные: в Украину придет похолодание (карта)
Местами пройдут дожди.
На выходных в Украине похолодает, местами пройдут дожди, в горах - снег.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -4°, днем +3°. В воскресенье переменная облачность, -5°...0°.
Во Львове в субботу пройдет дождь, ночью -5°, днем +1°. В воскресенье без осадков, -4°…0°.
В Луцке в субботу ночью -3°, днем +3°, дождь. В воскресенье ночью -3°, днем 0°, без осадков.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха -4°...+3°. В воскресенье до -5°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью -1°, днем +8°. В воскресенье -3°...+3°.
В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью -3°, днем +6°. В воскресенье -6°...+1°, переменная облачность.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -2°, днем +6°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -5°...+2°.
В Симферополе завтра небольшая облачность, +3°...+12°. В воскресенье -5°...+5°, ливень.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +2°, днем +9°. В воскресенье без осадков, температура до +3°.
В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью 0°, днем +7°. В воскресенье температура до -5°, без осадков.
В Северодонецке завтра ожидаются осадки, температура ночью 0°, днем +7°. В воскресенье -6°...+1°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -8°. В воскресенье переменная облачность, ночью -8°, днем -3°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет снег, ночью -4°, днем +3°. В воскресенье пасмурно, ночью -4°, днем до +2°.
В Трускавце в субботу пройдет снег, температура до +3°. В воскресенье температура до +2°, солнечно..
В Сваляве завтра без осадков, -6°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха -4°…+1°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+3°... 0°
- Днепр+9°... +3°
- Донецк+7°... +6°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+10°... +4°
- Ивано-Франковск+10°... +2°
- Киев+3°... +1°
- Кировоград+8°... +1°
- Луганск+8°... +5°
- Луцк+9°... +2°
- Львов+9°... 0°
- Николаев+13°... +4°
- Одесса+11°... +3°
- Полтава+8°... +2°
- Ровно+8°... +1°
- Симферополь+13°... +9°
- Сумы+6°... +1°
- Тернополь+8°... +1°
- Харьков+7°... +4°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницкий+5°... 0°
- Черкассы+6°... +1°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+12°... +3°