Пешеходам и водителям советуют быть осторожными из-за гололедицы на украинских дорогах (видео)

11:52, 26 ноября 2019
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За сутки 130 винничан обратились к врачам из-за травм, полученных вследствие непогоды.

Винничане жалуются на коммунальщиков, которые, мол, медленно убирают / скриншот
Винничане жалуются на коммунальщиков, которые, мол, медленно убирают / скриншот

Пешеходам и водителям советуют быть осторожными из-за гололедицы на украинских дорогах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Туман, снег и гололедица. Из-за температурных колебаний лед сковал города и дороги. В некоторых регионах коммунальщики не успевают справляться с непогодой, поэтому в травмпунктах оказались десятки людей.

Один из городов, который сейчас борется с гололедом - Винница. Только за ночь в городской травмпункт попало 37 винничан. Всего за сутки 130 винничан обратились за помощью к медикам.

Винничане жалуются на коммунальщиков, которые, мол, медленно убирают. Подобная ситуация и в соседних регионах: на Житомирщине шел мелкий дождь, а уже вечер прихватил мороз.

Уже завтра, говорят синоптики, мокрый снег надо ожидать в восточной и центральной Украине.

Как сообщал УНИАН, утром 26 ноября в западных областях Украины ожидаются туман и гололед, объявлен I уровень опасности.

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Теги: #погода#гололед
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