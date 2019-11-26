Пешеходам и водителям советуют быть осторожными из-за гололедицы на украинских дорогах (видео)
За сутки 130 винничан обратились к врачам из-за травм, полученных вследствие непогоды.
Пешеходам и водителям советуют быть осторожными из-за гололедицы на украинских дорогах.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Снега не будет: народный синоптик рассказал о погоде в Украине на Новый год
Туман, снег и гололедица. Из-за температурных колебаний лед сковал города и дороги. В некоторых регионах коммунальщики не успевают справляться с непогодой, поэтому в травмпунктах оказались десятки людей.
Один из городов, который сейчас борется с гололедом - Винница. Только за ночь в городской травмпункт попало 37 винничан. Всего за сутки 130 винничан обратились за помощью к медикам.
Винничане жалуются на коммунальщиков, которые, мол, медленно убирают. Подобная ситуация и в соседних регионах: на Житомирщине шел мелкий дождь, а уже вечер прихватил мороз.
Уже завтра, говорят синоптики, мокрый снег надо ожидать в восточной и центральной Украине.
Как сообщал УНИАН, утром 26 ноября в западных областях Украины ожидаются туман и гололед, объявлен I уровень опасности.
- Винница0°... -3°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+3°... -1°
- Житомир-1°... -3°
- Запорожье+5°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... +1°
- Киев-1°... -6°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+2°... 0°
- Львов+4°... +1°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь+14°... +6°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+2°... -1°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы0°... -3°
- Чернигов0°... -6°
- Черновцы+4°... +1°