Синоптики предупредили о тумане и гололеде на западе Украины

Гололед ожидается также в Винницкой и Житомирской областях.

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Утром 26 ноября в западных областях Украины ожидаются туман и гололед, объявлен I уровень опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 26 ноября утром в западных областях туман, видимость 200-500 м. В западных, Винницкой и Житомирской областях местами гололед, на дорогах ожеледця (I уровень опасности, желтый).

Напомним, утром 25 ноября Винницу сковала гололедица.