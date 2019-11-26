Синоптики предупредили о тумане и гололеде на западе Украины

09:48, 26 ноября 2019
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Гололед ожидается также в Винницкой и Житомирской областях.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Утром 26 ноября в западных областях Украины ожидаются туман и гололед, объявлен I уровень опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 26 ноября утром в западных областях туман, видимость 200-500 м. В западных, Винницкой и Житомирской областях местами гололед, на дорогах ожеледця (I уровень опасности, желтый).

Напомним, утром 25 ноября Винницу сковала гололедица.

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Теги: #погода#туман
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