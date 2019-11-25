Катастрофа в Кении: из-за оползня погибли по меньшей мере 65 человек (видео)
Тысячи людей остались без крыши над головой – их дома погребены под толстым слоем почвы после сильных оползней.
В Кении из-за оползня погибли по меньшей мере 65 человек.
Как говорится в сюжете ТСН, среди них – семеро детей. Мощный удар стихии ощутили на себе жители центральных регионов Кении. Там несколько дней не прекращались проливные дожди.
Франция и Италия пострадавших от наводнен
Потоки грязной воды снесли четыре моста, несколько населенных пунктов остались отрезанными от мира.
Тысячи людей остались без крыши над головой – их дома погребены под толстым слоем почвы после сильных оползней.
Список пропавших без вести постоянно обновляется. Количество жертв может возрасти, ведь спасательная операция продолжается. В поврежденный стихией регион уже направили нацгвардейцев и военных.
Синоптики предупреждают: в ближайшие несколько дней ливни не прекратятся.
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