Катастрофа в Кении: из-за оползня погибли по меньшей мере 65 человек (видео)

Тысячи людей остались без крыши над головой – их дома погребены под толстым слоем почвы после сильных оползней.

В Кении из-за оползня погибли по меньшей мере 65 человек.

Как говорится в сюжете ТСН, среди них – семеро детей. Мощный удар стихии ощутили на себе жители центральных регионов Кении. Там несколько дней не прекращались проливные дожди.

Читайте также Франция и Италия пострадавших от наводнен

Потоки грязной воды снесли четыре моста, несколько населенных пунктов остались отрезанными от мира.

Тысячи людей остались без крыши над головой – их дома погребены под толстым слоем почвы после сильных оползней.

Список пропавших без вести постоянно обновляется. Количество жертв может возрасти, ведь спасательная операция продолжается. В поврежденный стихией регион уже направили нацгвардейцев и военных.

Синоптики предупреждают: в ближайшие несколько дней ливни не прекратятся.