Катастрофа в Кении: из-за оползня погибли по меньшей мере 65 человек (видео)

18:47, 25 ноября 2019
40
0

Тысячи людей остались без крыши над головой – их дома погребены под толстым слоем почвы после сильных оползней.

В Кении из-за оползня погибли по меньшей мере 65 человек.

Как говорится в сюжете ТСН, среди них – семеро детей. Мощный удар стихии ощутили на себе жители центральных регионов Кении. Там несколько дней не прекращались проливные дожди.

Франция и Италия пострадавших от наводнен

Потоки грязной воды снесли четыре моста, несколько населенных пунктов остались отрезанными от мира.

Тысячи людей остались без крыши над головой – их дома погребены под толстым слоем почвы после сильных оползней.

Список пропавших без вести постоянно обновляется. Количество жертв может возрасти, ведь спасательная операция продолжается. В поврежденный стихией регион уже направили нацгвардейцев и военных.

Синоптики предупреждают: в ближайшие несколько дней ливни не прекратятся.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги:
Читайте также
В Киеве нашли мертвым полуголого мужчину с веником на шее (фото 18+) В Киеве нашли мертвым полуголого мужчину с веником на шее (фото 18+)
Гороскоп на 20 ноября: что звезды сулят сегодня знакам Зодиака Гороскоп на 20 ноября: что звезды сулят сегодня знакам Зодиака
Гороскоп на 21 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 21 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Названа самая опасная закуска к водке Названа самая опасная закуска к водке
Лорак случайно «засветила» интимную татуировку (фото) Лорак случайно «засветила» интимную татуировку (фото)
НАБУ расследует возможную госизмену и шпионаж экс-главы СБУ Грицака НАБУ расследует возможную госизмену и шпионаж экс-главы СБУ Грицака
Пристайко объяснил, как согласовать закон о статусе Донбасса с ОРДЛО Пристайко объяснил, как согласовать закон о статусе Донбасса с ОРДЛО
Погода в Украине
Виргиния, США
Погода Стерлинг - небольшая облачность
72 %
747 мм
3.4 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять