В Мариуполе море отступило от берегов из-за штормового ветра (фото, видео)

Новое видео из Мариуполя демонстрирует морское дно, которое теперь похоже на пустыню.

Дно Азовского моря в Мариуполе превратилось в "пустыню" / 0629.com.ua

В Мариуполе Донецкой области Азовское море отступило от берегов на расстояние до 100 метров, оставив открытым дно. В сети публикуют фото и видео с места событий.

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Еще на прошлой неделе местный сайт 0629.com.ua сообщал о штормовом ветре и морозе в городе. Из-за погодных условий вода отступила от береговой линии.

0629.com.ua

0629.com.ua

На одно из новых видео из Мариуполя местный житель демонстрирует открытое дно, похожее на песчаную пустыню. По его словам, вода отошла от берега на 50-70 метров и замерзла, а затем ветер забросал образовавшийся лед песком.

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел бедствие танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту, которые отказывались покинуть судно. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта «Пивденный» (Одесская обл.).

Крушение танкера привело к значительному загрязнению побережья Черного моря.