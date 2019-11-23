Ситуация ухудшается: содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера в Одессе превышено в 90 раз

Это результаты исследований повторных проб воды, взятых в районе пляжа «Дельфин».

В Одессе крушение танкера «Делфи» привело к значительному загрязнению побережья Черного моря.

Об этом сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков, передает «Думская».

«По состоянию на 18:00 содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера «Делфи» превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз», - говорится в сообщении.

Это результаты исследований повторных проб воды, взятых в районе пляжа «Дельфин».

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Днем анализы показали превышение в 53 раза. Мониторинг места загрязнения продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел бедствие танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту, которые отказывались покинуть судно. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта «Пивденный» (Одесская обл.).

Позднее его снесло ветром к пляжу «Дельфин» в Одессе. По данным госпредприятия «Администрация морских портов Украины», этот танкер-бункеровщик (владелец – компания, которая зарегистрированная в Бирмингеме) не имеет груза.

Как отметили в Одесской ОГА, это так называемое «серое» судно, без должной регистрации.

Спасательные суда не могли подойти к танкеру из-за сложных погодных условий. Позднее водолазы эвакуировали трех членов экипажа, которые доставлены в лечебные учреждения.