В результате торнадо в ЮАР погибли два человека

11:48, 14 ноября 2019
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Травмы различной степени тяжести получили 20 жителей.

В ЮАР пронесся торнадо / twitter.com/kaveels
В ЮАР пронесся торнадо / twitter.com/kaveels

В результате торнадо, который пронесся в поселке Мпольвени в центральной части южноафриканской провинции Квазулу-Натал, погибли два человека.

От шторма и наводнений пострадали юг Франции и север Италии (видео)

Травмы различной степени тяжести получили 20 жителей, передает Stormnews со ссылкой на телеканал eNCA.

Стихия разрушила и повредила много домов, повалено большое количество деревьев. Кроме того, в районе нарушено электроснабжение.

Напомним, в итальянской Генуе над Лигурийским морем прошел водяной смерч.

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Теги: #погода#торнадо#ЮАР
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