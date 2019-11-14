В результате торнадо в ЮАР погибли два человека

Травмы различной степени тяжести получили 20 жителей.

В ЮАР пронесся торнадо / twitter.com/kaveels

В результате торнадо, который пронесся в поселке Мпольвени в центральной части южноафриканской провинции Квазулу-Натал, погибли два человека.

Читайте также От шторма и наводнений пострадали юг Франции и север Италии (видео)

Травмы различной степени тяжести получили 20 жителей, передает Stormnews со ссылкой на телеканал eNCA.

Стихия разрушила и повредила много домов, повалено большое количество деревьев. Кроме того, в районе нарушено электроснабжение.

Напомним, в итальянской Генуе над Лигурийским морем прошел водяной смерч.