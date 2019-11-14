В результате торнадо в ЮАР погибли два человека
Травмы различной степени тяжести получили 20 жителей.
В результате торнадо, который пронесся в поселке Мпольвени в центральной части южноафриканской провинции Квазулу-Натал, погибли два человека.
От шторма и наводнений пострадали юг Франции и север Италии (видео)
Травмы различной степени тяжести получили 20 жителей, передает Stormnews со ссылкой на телеканал eNCA.
Стихия разрушила и повредила много домов, повалено большое количество деревьев. Кроме того, в районе нарушено электроснабжение.
Напомним, в итальянской Генуе над Лигурийским морем прошел водяной смерч.
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