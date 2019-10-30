Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдут дожди (карта)

Прохладнее всего будет в северных областях.

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Согласно данным Погода УНИАН, 30 октября в Украине похолодает, на юге температура до +12°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до -5°, днем до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +12°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +8°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -6°, днем до +6°. В центре без осадков, температура ночью до -5°, днем до +7°.

Прогноз на 30 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 октября - день пророка Осии. По скрипу возовых колес на день Осия гадали об урожае. Кукушка кукует на сухом дереве - к морозу.

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