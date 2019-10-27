Погода на завтра: в Украину идет постепенное похолодание и дожди
На следующей неделе погода в Украине начнет ухудшаться.
В ближайшие сутки, 28 октября, в Украине начнет холодать. Похолодание и дожди ожидаются, в частности, на западе страны.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
На следующей неделе в Украине возможны морозы и мокрый снег - синоптик
Согласно прогнозу, в понедельник дожди пройдут в западных областях. В остальных регионах Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью будет колебаться в пределах +4°...+9°, днем в западных и северных областях составит +11°...+13°, на остальной территории - +13°... +17°.
Напомним, об ухудшении погодных условий в Украине в ближайшие дни, в частности в Волынской, Ровенской и Львовской областях, ранее предупредила синоптик Наталья Диденко.
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Погода в Украине
- Винница+14°... +7°
- Днепр+13°... +8°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+16°... +9°
- Запорожье+12°... +7°
- Ивано-Франковск+22°... +2°
- Киев+17°... +9°
- Кировоград+13°... +6°
- Луганск+16°... +6°
- Луцк+21°... +8°
- Львов+22°... +6°
- Николаев+12°... +7°
- Одесса+12°... +7°
- Полтава+12°... +7°
- Ровно+20°... +8°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+15°... +7°
- Тернополь+18°... +6°
- Харьков+15°... +8°
- Херсон+13°... +6°
- Хмельницкий+15°... +6°
- Черкассы+14°... +7°
- Чернигов+15°... +9°
- Черновцы+16°... +4°
Виргиния, США
+16°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+16 °
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Давление:756 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:89 %
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Видимость:16 км
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