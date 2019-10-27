Погода на завтра: в Украину идет постепенное похолодание и дожди

На следующей неделе погода в Украине начнет ухудшаться.

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В ближайшие сутки, 28 октября, в Украине начнет холодать. Похолодание и дожди ожидаются, в частности, на западе страны.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

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Согласно прогнозу, в понедельник дожди пройдут в западных областях. В остальных регионах Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +4°...+9°, днем в западных и северных областях составит +11°...+13°, на остальной территории - +13°... +17°.

Укргидрометцентр

Напомним, об ухудшении погодных условий в Украине в ближайшие дни, в частности в Волынской, Ровенской и Львовской областях, ранее предупредила синоптик Наталья Диденко.