Погода на завтра: в Украину идет постепенное похолодание и дожди

17:45, 27 октября 2019
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На следующей неделе погода в Украине начнет ухудшаться.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В ближайшие сутки, 28 октября, в Украине начнет холодать. Похолодание и дожди ожидаются, в частности, на западе страны.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На следующей неделе в Украине возможны морозы и мокрый снег - синоптик

Согласно прогнозу, в понедельник дожди пройдут в западных областях. В остальных регионах Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +4°...+9°, днем в западных и северных областях составит +11°...+13°, на остальной территории - +13°... +17°.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, об ухудшении погодных условий в Украине в ближайшие дни, в частности в Волынской, Ровенской и Львовской областях, ранее предупредила синоптик Наталья Диденко.

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Теги: #погода в Киеве#погода в Украине
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