Синоптик предупредила о похолодании в ближайшие дни

00:58, 27 октября 2019
27
0

28 октября ожидается похолодание в Волынской, Ривненской и Львовской областях.

29 октября похолодание распространится на большинство областей / фото tvc.ru
29 октября похолодание распространится на большинство областей / фото tvc.ru

С понедельника, 28 октября, в Украине ухудшится погода, в частности в Волынской, Ривненской и Львовской областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На следующей неделе в Украине возможны морозы и мокрый снег - синоптик

По данным синоптика, в воскресенье, 27 октября, в Украине будет тепло, без дождей и с туманами. Но уже в понедельник, 28 октября, ожидается похолодание в Волынской, Ривненской и Львовской областях. По ее словам, во вторник, 29 октября похолодание распространится на большинство областей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #непогода в Украине
Читайте также
Прогноз погоды на 27 октября: осень еще порадует теплом Прогноз погоды на 27 октября: осень еще порадует теплом
Украину охватил туман, значительного загрязнения воздуха нет – метеорологи Украину охватил туман, значительного загрязнения воздуха нет – метеорологи
По меньшей мере 10 человек погибли в результате наводнений на востоке Японии По меньшей мере 10 человек погибли в результате наводнений на востоке Японии
Невидимый Киев: в сети делятся фотографиями тумана в столице Невидимый Киев: в сети делятся фотографиями тумана в столице
Украинцев предупреждают о сильном тумане Украинцев предупреждают о сильном тумане
В Украине сегодня практически без осадков, температура до +22° (карта) В Украине сегодня практически без осадков, температура до +22° (карта)
В Украине завтра практически без осадков, температура до +22° (видеопрогноз) В Украине завтра практически без осадков, температура до +22° (видеопрогноз)
Погода в Украине
Виргиния, США
+25°
Погода Стерлинг - небольшая облачность, ливень
77 %
757 мм
6.8 м/с
76 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять