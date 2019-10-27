Синоптик предупредила о похолодании в ближайшие дни
28 октября ожидается похолодание в Волынской, Ривненской и Львовской областях.
С понедельника, 28 октября, в Украине ухудшится погода, в частности в Волынской, Ривненской и Львовской областях.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
На следующей неделе в Украине возможны морозы и мокрый снег - синоптик
По данным синоптика, в воскресенье, 27 октября, в Украине будет тепло, без дождей и с туманами. Но уже в понедельник, 28 октября, ожидается похолодание в Волынской, Ривненской и Львовской областях. По ее словам, во вторник, 29 октября похолодание распространится на большинство областей.
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