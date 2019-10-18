Из-за затяжного "бабьего лета" в Украине цветут деревья (видео)

16:14, 18 октября 2019
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В Киеве расцвела сакура.

Из-за теплой погоды в Украине снова цветут деревья / www.facebook.com/dniprouzn
Из-за теплой погоды в Украине снова цветут деревья / www.facebook.com/dniprouzn

В Киеве расцвела сакура, в Днепре цветут каштаны, а в Херсоне - сирень. Все из-за затяжного "бабьего лета", которое продержится в Украине еще пять дней.

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В средине октября в Киеве зацвела сакура, говорится в сюжете ТСН.

"Климатическая аномалия или, скажем, вредители напали. Или человек что-то сделал, что привело к тому, что осыпались листочки. Тогда растение на этот стресс может отреагировать повторным цветением", - пояснил заведующий отделом дендрологии Национального ботанического Ссаду имени Гришко Юрий Клименко.

Такое незапланированное цветение осенью может и навредить. Дереву может не хватить силы подготовиться к весне.

"Не очень хорошо для растения, потому что оно не запрограммировано на это. Оно тратит на это ресурсы", - пояснил Клименко. 

В самом ботсаду тоже незапланированно цветут рододендроны.

В Херсоне уже почти отцвела осенняя сирень, на голых ветках виднеются одинокие цветы каштанов. Возле детской областной больницы буйно цветет акация. С десяток молодых деревьев цветут уже около месяца и до сих пор привлекают пчел и других насекомых, прилетающих в солнечную погоду.

В октябре цветут каштаны и в Днепре. Вдоль центрального проспекта - десятки таких деревьев. Листья почти потеряли, зато покрылись белыми цветами.

Синоптики прогнозируют, что тепло в Украине пробудет до середины следующей недели.

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет сохраняться теплая и сухая погода.

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Теги: #погода#тепло
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