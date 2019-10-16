Холода и снегопады: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на ноябрь

Уже 7-8 ноября в Украине возможны сильные холодные дожди.

В ноябре в Украине будет холодно / Фото УНИАН

Погода в ноябре-2019 в Украине будет холодной.

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В последний месяц осени стоит ждать снег и заморозки, рассказал "Подробностям" народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозу, ноябрь будет очень холодным. Уже 7-8 ноября возможны сильные холодные дожди, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом.

После 15 ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков.

Горбань прогнозирует, что в конце ноября в Украину прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в ноябре-2019 будет нестабильной. Солнце, дождь и снег будут сменять друг друга почти весь месяц.