Холода и снегопады: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на ноябрь

14:32, 16 октября 2019
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Уже 7-8 ноября в Украине возможны сильные холодные дожди.

В ноябре в Украине будет холодно / Фото УНИАН
В ноябре в Украине будет холодно / Фото УНИАН

Погода в ноябре-2019 в Украине будет холодной. 

В Украине сегодня будет солнечно и тепло (карта)

В последний месяц осени стоит ждать снег и заморозки, рассказал "Подробностям" народный синоптик Леонид Горбань. 

По его прогнозу, ноябрь будет очень холодным. Уже 7-8 ноября возможны сильные холодные дожди, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом.

После 15 ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков.

Горбань прогнозирует, что в конце ноября в Украину прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в ноябре-2019 будет нестабильной. Солнце, дождь и снег будут сменять друг друга почти весь месяц.

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Теги: #снег#погода#похолодание
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