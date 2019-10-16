Теплая погода в Киеве установила новый температурный рекорд

13:01, 16 октября 2019
65
0

Погода в Киеве по климатической норме соответствует середине августа.

Погода в Киеве установила новый рекорд / Фото УНИАН
Погода в Киеве установила новый рекорд / Фото УНИАН

Во вторник, 15 октября, в Киеве был установлен новый темепратурний рекорд.

Синоптики предупреждают украинцев о тумане

Так, после полудня столбик термометра поднялся до +24,1 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1885 году, передает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В обсерватории отмечают, что такая температура по климатической норме соответствует середине августа.

Напомним, в среду, 16 октября, в Киеве без осадков, температура до +22°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#рекорд
Читайте также
Теплая погода в Киеве установила новый температурный рекорд Теплая погода в Киеве установила новый температурный рекорд
В Украине сохраняется пожарная опасность чрезвычайного уровня В Украине сохраняется пожарная опасность чрезвычайного уровня
В Киеве сегодня температура до +22°, без осадков В Киеве сегодня температура до +22°, без осадков
В Украине сегодня будет солнечно и тепло (карта) В Украине сегодня будет солнечно и тепло (карта)
"Бабье лето" в Киеве побило уже две температурных рекорда "Бабье лето" в Киеве побило уже две температурных рекорда
Погода на завтра: в Украине будет солнечно и тепло (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине будет солнечно и тепло (видеопрогноз)
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ноябре Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ноябре

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 14 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
80 %
750 мм
6.0 м/с
83 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять