Теплая погода в Киеве установила новый температурный рекорд
Погода в Киеве по климатической норме соответствует середине августа.
Во вторник, 15 октября, в Киеве был установлен новый темепратурний рекорд.
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Так, после полудня столбик термометра поднялся до +24,1 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1885 году, передает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
В обсерватории отмечают, что такая температура по климатической норме соответствует середине августа.
Напомним, в среду, 16 октября, в Киеве без осадков, температура до +22°.
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