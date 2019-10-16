В Киеве сегодня температура до +22°, без осадков

08:30, 16 октября 2019
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В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 16 октября, в Киеве без осадков, температура до +22°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +14°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:19, а зайдет в 18:07.

Как сообщал УНИАН, 16 октября в Украине будет солнечно и тепло.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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