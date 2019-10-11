Синоптики предупреждают о пожарной опасности в пяти областях Украины

Пожарная опасность сохранится до 15 октября.

В пяти областях сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение 11-15 октября в пяти областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"11-15 октября в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 11 октября, в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди.