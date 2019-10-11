В Украине сегодня немного похолодает, местами пройдут дожди (карта)

08:02, 11 октября 2019
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Теплее всего будет на юге.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 октября, в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди.

Синоптик рассказал, как долго продлится потепление в Украине

Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +4°, днем до +16°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +6°, днем до +19°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +18°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +6°, днем до +15°. В центре практически без осадков, температура ночью до +4°, днем до +16°.

Прогноз на 11 октября / УНИАН
Прогноз на 11 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 октября - Харитонов день, Харитон Именинник, Катальник. За сегодняшним днем предки никаких особых погодных примет не запомнили, но относительно октября утверждали: "Октябрь ходит по краю, выгоняет птиц из рая".

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Теги: #погода#дождь
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