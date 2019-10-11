В Украине сегодня немного похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 октября, в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди.
Синоптик рассказал, как долго продлится потепление в Украине
Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +4°, днем до +16°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +6°, днем до +19°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +18°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +6°, днем до +15°. В центре практически без осадков, температура ночью до +4°, днем до +16°.
Согласно народному прогнозу, 11 октября - Харитонов день, Харитон Именинник, Катальник. За сегодняшним днем предки никаких особых погодных примет не запомнили, но относительно октября утверждали: "Октябрь ходит по краю, выгоняет птиц из рая".
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Погода в Украине
- Винница+14°... +6°
- Днепр+15°... +6°
- Донецк+13°... +4°
- Житомир+14°... +7°
- Запорожье+15°... +5°
- Ивано-Франковск+18°... +5°
- Киев+15°... +7°
- Кировоград+16°... +5°
- Луганск+13°... +6°
- Луцк+14°... +9°
- Львов+16°... +8°
- Николаев+19°... +6°
- Одесса+19°... +7°
- Полтава+16°... +6°
- Ровно+15°... +8°
- Симферополь+20°... +8°
- Сумы+14°... +6°
- Тернополь+16°... +6°
- Харьков+16°... +6°
- Херсон+18°... +6°
- Хмельницкий+15°... +6°
- Черкассы+17°... +5°
- Чернигов+14°... +6°
- Черновцы+18°... +5°