В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности

Пожарная опасность ожидается преимущественно на востоке и юге Украины.

В Украине ожидается пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение 8-9 октября во многих регионах Украины очікуєься чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8-9 октября в Тернопольской, Черкасской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 8-10 октября во многих регионах Украины ожидаются заморозки в воздухе и на почве.