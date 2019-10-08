В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности

12:00, 8 октября 2019
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Пожарная опасность ожидается преимущественно на востоке и юге Украины.

В Украине ожидается пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине ожидается пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение 8-9 октября во многих регионах Украины очікуєься чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8-9 октября в Тернопольской, Черкасской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 8-10 октября во многих регионах Украины ожидаются заморозки в воздухе и на почве.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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