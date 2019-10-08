В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности
Пожарная опасность ожидается преимущественно на востоке и юге Украины.
В течение 8-9 октября во многих регионах Украины очікуєься чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода на сегодня: в Украине будет холодно и почти без осадков (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"8-9 октября в Тернопольской, Черкасской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение 8-10 октября во многих регионах Украины ожидаются заморозки в воздухе и на почве.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+10°... +4°
- Днепр+8°... +1°
- Донецк+8°... -2°
- Житомир+11°... +5°
- Запорожье+9°... +2°
- Ивано-Франковск+12°... +1°
- Киев+10°... +5°
- Кировоград+9°... +2°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+9°... +6°
- Львов+10°... +5°
- Николаев+12°... +2°
- Одесса+12°... +6°
- Полтава+8°... +1°
- Ровно+10°... +5°
- Симферополь+8°... 0°
- Сумы+7°... +2°
- Тернополь+9°... +4°
- Харьков+8°... +1°
- Херсон+11°... +2°
- Хмельницкий+9°... +4°
- Черкассы+10°... +2°
- Чернигов+9°... +4°
- Черновцы+11°... +3°
Виргиния, США
+ 14 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+14 °
Влажность:62 %
Давление:758 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:18 %
Восход:07:12
Закат18:41
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей